Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, ha ribadito questa sera in un post sui suoi social media ufficiali che rimane aperto al dialogo con gli Stati Uniti. "Siamo sempre stati aperti al dialogo. Chi definisce le sorti del Brasile sono i brasiliani e le loro istituzioni. In questo momento, stiamo lavorando per proteggere la nostra economia, le aziende e i nostri lavoratori, e dare le risposte ai dazi del governo statunitense", ha dichiarato Lula. Poco prima il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva detto che il presidente Lula "può chiamarmi quando vuole. Vediamo cosa succede, amo il popolo brasiliano". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lula risponde a Trump, 'dialoghiamo ma difendiamo il Brasile'