Luglio da record al Vulcano Buono | mezzo milione di visitatori

Si chiude con un bilancio piĂą che positivo il mese di luglio per il Vulcano Buono di Nola, che conferma il proprio ruolo di punto di riferimento per lo shopping, il tempo libero e l'intrattenimento in Campania. Con circa mezzo milione di presenze, il centro registra un incremento a doppia cifra.