L’ufficio parlamentare di bilancio lima le stime di crescita

L’Ufficio di bilancio lima le stime sulla crescita dell’Italia: +0,5% (sotto le attese del governo). Pesa l’apprezzamento dell’euro - L’ Ufficio parlamentare di bilancio con la nota congiunturale di agosto rivede – rispetto ad aprile scorso – le stime sulla crescita dell’economia italiana, prevista ora allo 0,5% sia quest’anno che nel 2026.

