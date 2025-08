Lotta a chi prenota il posto in spiaggia libera | maxi sequestro di ombrelloni e lettini

San Vincenzo (Livorno), 2 agosto 2025 – E’ una brutta abitudine ma purtroppo diffusa su tutto il litorale toscano. Molti bagnanti “prenotano” il posto in prima fila nelle spiagge libere lasciando lettini e ombrelloni la sera al loro posto per poi ritrovarli la mattina dopo. Si tratta di un’occupazione abusiva dell’arenile. Una mossa non lecita che la Guardia Costiera sanziona a ogni estate. E così scattano blitz all’alba per portare via tutti gli arredi da spiaggia che sono stati sistemati. Si tratta di decine, a volte centinaia di ombrelloni e sdraio. L'ultimo sequestro è stato a San Vincenzo e anche in questo caso a entrare in azione è stata la Capitaneria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lotta a chi “prenota” il posto in spiaggia libera: maxi sequestro di ombrelloni e lettini

