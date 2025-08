L’orizzonte della scuola moderna | competenza consapevolezza cittadinanza

Nonostante decenni di riforme e confronti pedagogici, il sistema della scuola italiana continua a rimanere saldamente ancorato a modelli tradizionali di insegnamento. La lezione frontale, il trasferimento verticale del sapere e il classico binomio “studio individuale–compito a casa” resistono ostinatamente. Tuttavia, la rapida evoluzione della societĂ e delle richieste del mondo del lavoro impone una . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: scuola - orizzonte - moderna - competenza

Competenze digitali, per la prima volta nelle prove Invalsi. Ricci: Interconnesse con quelle di base. Tra i primi a dotarci di questo tipo di rilevazione; Nuove Indicazioni Nazionali, il CSPI si spacca e il documento passa a maggioranza (23 sì e 8 no). Flc Cgil e Uil Scuola contrari: Testo irricevibile; Filiera 4+2, adegua i bisogni formativi degli studenti alla realtà . Abbiamo attivato Biotrasformazioni in agricoltura e Agricoltura SMART. Ecco perché. INTERVISTA alla Dirigente Maura Zini.

Cuzzupi (UGL Scuola): “Per una scuola moderna indispensabili stabilizzazioni e semplificazione” - “Si è da poco concluso l’anno scolastico e già si è proiettati al prossimo. Secondo orizzontescuola.it

SCUOLA/ Competenze trasversali, lo spazio di manovra tra modelli Ue e ... - A dire il vero le competenze trasversali sono già un orizzonte di riferimento del nostro sistema d’istruzione e da diverso tempo. Lo riporta ilsussidiario.net