Non è soltanto la persona chiamata ad amministrare un territorio. Il sindaco Pietro Cicardi è proprio innamorato di Triuggio ed è convinto che tutti, scoprendo questo luogo, subirebbero lo stesso fascino. Perché Triuggio piace a tutti? "Il posto è abbastanza semplice. I cittadini che si insediano, lo fanno perché è un paese bello e accogliente. È il primo di quelli collinari, molto verde, tranquillo. Siamo vicini ai grandi assi urbanizzati del monzese, ma una volta attraversato il Lambro ci si trova in una realtà diversa. Per questo è visto da tanti come luogo che garantisce qualità ambientale, non ha criticità dal punto di vista della sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’orgoglio del sindaco Cicardi: "Bellezze uniche da scoprire"