Lorena Venier | Avevo paura che mio figlio Alessandro uccidesse Mailyn e la neonata dopo il trasferimento in Colombia Così l' ho ammazzato

UDINE - «La vita di Mailyn era in pericolo, non potevamo più attendere». Questo è uno dei passaggi chiave della testimonianza di Lorena Venier, suocera della donna.

Alessandro Venier ucciso e fatto a pezzi, la mamma Lorena crolla davanti agli investigatori: «Sono stata io, ho fatto una cosa mostruosa». In carcere anche la moglie - GEMONA - «Sono stata io e so che ciò ho fatto è mostruoso». Sarebbero queste le parole di Lorena Venier, mamma di Alessandro, il 35enne ucciso e fatto a pezzi.

