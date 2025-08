Lookman si è rotto | cosa c' è dietro la telenovela tra Atalanta e Inter

Qualche giorno fa Luca Percassi annunciava pubblicamente che «Lookman voleva andare via» e che «l’Atalanta lo avrebbe venduto alle sue condizioni». Ieri si è rimangiato tutto. La Dea, via email, ha rifiutato ufficialmente l’offerta da 42 milioni più 3 di bonus dell’Inter- proposta più che corretta considerando che il giocatore va per i 28 anni e ha un ingaggio da 1,8 milioni netti, non allineato al valore assegnato al cartellino - ringraziando per l’interesse mostrato nel suo giocatore. Fine. Non ha chiesto una cifra precisa. Non ha fatto un prezzo. E se chi detiene un bene non ne fa un prezzo significa che quel bene non è in vendita. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Lookman si è rotto: cosa c'è dietro la telenovela tra Atalanta e Inter

In questa notizia si parla di: lookman - atalanta - inter - rotto

