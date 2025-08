Lookman non solo il ‘casino’ social | pur di andare all’Inter ha persino rifiutato di…

Lookman, non solo il ‘casino’ social: pur di andare all’Inter ha persino rifiutato di. L’attaccante dell’Atalanta non si rassegna Ademola Lookman ha completamente rotto con l’Atalanta. L’attaccante nigeriano non ha digerito il “no, grazie” con cui il club di Percassi ha rispedito al mittente l’offerta dell’Inter e ha deciso di reagire nell’unico modo che il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lookman, non solo il ‘casino’ social: pur di andare all’Inter ha persino rifiutato di…

In questa notizia si parla di: lookman - inter - casino - social

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus - La trattativa per Lookman sta diventando troppo complicata: l’Inter ha un nuovo obiettivo, Juve spiazzata.

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta - Un attaccante nel mirino e una contropartita che accende la trattativa. L’Inter punta Lookman, ma l’Atalanta fa una richiesta inaspettata Ademola Lookman è il nome segnato in rosso nella lista degli attaccanti seguiti dall’Inter.

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Fabrizio Romano - Due punti importanti sulla vicenda Lookman: l'Atalanta non ha indicato un prezzo nella risposta all'Inter, l'Atalanta ha detto no all'offerta. Punto. Lookman è stato definito incedibile dall'Atalanta? No, l'Atalanta non ha comunicato né a Lookma Vai su Facebook

Più Allegri e si vede! Poker ai Reds, Leao segna e commuove Ndoye, si decide Lookman, l'Inter chiama l'Atalanta Leclerc, giorno da antiMcLaren. Lewis sprofonda? La prima pagina di domenica 27 luglio #CorrieredelloSport Vai su X

Lookman va alla rottura! C’è di più: pur di andare all’Inter Ademola ha addirittura…; Inter, 45 milioni per Lookman non bastano: cosa succede dopo il no dell'Atalanta; Lookman-Atalanta, è rottura: l'attaccante cancella tutti i riferimenti alla Dea dai social.

Rifiuti, bugie e foto cancellate. Lookman si libera solo sui social - Inter, il nigeriano cancella ogni riferimento alla Dea. repubblica.it scrive

Lookman ricompare sui social mentre si allena in palestra - Lookman, dopo le notizie sull'infortunio al polpaccio, era un po' sparito dal suo profilo. Scrive fcinter1908.it