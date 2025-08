Lookman Inter rottura totale! L’attaccante pronto allo scontro e il club è pronto a reagire

Lookman Inter, la “deatalantizzazione” è solo l’inizio: lunedì si attende un nuovo strappo. La Gazzetta rivela la strategia del club. La tensione tra Ademola Lookman e l’ Atalanta ha raggiunto il punto di non ritorno. Dopo il rifiuto ufficiale da parte del club bergamasco all’offerta da 45 milioni complessivi presentata dall’ Inter, l’attaccante nigeriano è deciso a forzare la mano per ottenere la cessione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Lookman e i suoi agenti sono pronti a intensificare la pressione, con l’obiettivo di spingere la Dea a rivedere la propria posizione. Il giocatore, già d’accordo con l’Inter per un contratto quinquennale, è determinato a lasciare Zingonia. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, rottura totale! L’attaccante pronto allo scontro e il club è pronto a reagire

In questa notizia si parla di: pronto - club - lookman - inter

Calciomercato Como, Yeremay obiettivo concreto. Il club lombardo pronto a pagare la clausola e superare la concorrenza! - Calciomercato Como, Yeremay obiettivo concreto. I dettagli sull’operazione del club lombardo pronto a pagare la clausola Per il prossimo calciomercato il Como non molla la presa per Yeremay Hernandez.

CdA della Recanatese: Guzzini pronto a lasciare, incerto il futuro del club - Stasera è convocato il CdA della Recanatese in quello che potrebbe essere l’ultimo atto della "gloriosa" gestione Guzzini.

Real Madrid, primo colpo da 59 milioni per Xabi Alonso: sarà pronto per il Mondiale per Club - di Redazione Real Madrid Huijsen, i Blancos fanno il primo regalo a Xabi Alonso: in arrivo l’ufficialità.

#Lookman spinge per lasciare l’#Atalanta. La sua priorità è l’#Inter, ed è pronto a forzare l’uscita se il club non apre alla cessione 🇳🇬 #calciomercato Vai su X

️ Lookman-Inter-Atalanta, sarà braccio di ferro fino a fine mercato! 🇳🇬 Il nigeriano va allo scontro con l'Atalanta, dopo il rifiuto dell'offerta dell'Inter da parte del club bergamasco. - AdnKronos Vai su Facebook

Lookman Inter, arriva l’ultim’ora: annuncio di Fabrizio Romano, l’attaccante è stato chiaro - In casa Inter tiene ancora banco la situazione relativa al futuro di Ademola Lookman. Scrive spaziointer.it

Nkunku Inter, è lui la grande alternativa a Lookman: pronto già il piano, le possibili cifre - Nkunku Inter, le ultime sull’interesse di calciomercato dei nerazzurri nei confronti dell’attaccante francese. Segnala informazione.it