Lookman Inter l’Atalanta dice no all’Inter | la reazione del giocatore è furiosa E spunta un altro club

Lookman Inter, il rifiuto della Dea fa esplodere l’attaccante nigeriano: social svuotati e Inter più vicina. Alla finestra una big estera. La trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman ha subito una nuova svolta, e questa volta decisiva. Come riportato dal Corriere di Bergamo, i Percassi hanno respinto anche l’ultima offerta da 45 milioni complessivi, considerandola insufficiente per liberare il talento anglo-nigeriano. La proposta del club di Beppe Marotta prevedeva 42 milioni di parte fissa e 3 di bonus, una base giudicata troppo distante dalla valutazione fatta a inizio mercato. Secondo il quotidiano, la richiesta iniziale era di 60 milioni, identica a quella fatta per Ederson, altro pezzo pregiato della rosa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, l’Atalanta dice no all’Inter: la reazione del giocatore è furiosa. E spunta un altro club

