Lookman Inter c’è attesa | Marotta e Ausilio vogliono chiarezza la promessa da 40 milioni è tramontata

Lookman Inter, stop momentaneo per l’attaccante: niente rilanci finché l’Atalanta non fissa un prezzo. L’attaccante dovrà ora forzare la mano. L’ Inter ha deciso di fermarsi. Dopo aver presentato una proposta ufficiale da 42 milioni più 3 di bonus, respinta dall’ Atalanta senza indicare un prezzo preciso per il cartellino, la dirigenza nerazzurra ha scelto di non muovere ulteriori passi finché non sarà chiaro l’orientamento del club bergamasco. Come riportato da Tuttosport, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno comunicato agli agenti di Ademola Lookman che ogni valutazione è congelata fino a quando non ci sarà una risposta chiara da parte dei Percassi, anche solo in termini economici. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, c’è attesa: Marotta e Ausilio vogliono chiarezza, la promessa da 40 milioni è tramontata

inter - milioni - lookman - attesa

