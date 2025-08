Lookman Inter caos totale! L’Atalanta rifiuta l’offerta e il giocatore rompe con il club bergamasco

Lookman Inter, la Dea dice no a 42+3: il nigeriano cancella l’Atalanta dai social e accusa il club. Per Repubblica servono almeno 50 milioni. Si fa sempre piĂą teso il clima attorno alla trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano classe 1997 è al centro di un vero e proprio intrigo di mercato, alimentato dal rifiuto dell’ultima proposta interista: 42 milioni piĂą 3 di bonus, ritenuti insufficienti dal club bergamasco. Come riportato da La Repubblica, la prima reazione filtrata da ambienti nerazzurri era stata netta: « Ademola è incedibile », avrebbero fatto sapere i dirigenti della Dea. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, caos totale! L’Atalanta rifiuta l’offerta e il giocatore rompe con il club bergamasco

In questa notizia si parla di: inter - atalanta - lookman - club

Dall'Inghilterra, osservatori a visionare Cristiano Ronaldo Jr.: presenti anche Inter, Juventus e Atalanta - Cristiano Ronaldo Jr ha dato il via in maniera ufficiale la sua carriera a livello internazionale. Nel corso della giornata di ieri, infatti,.

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta - Un attaccante nel mirino e una contropartita che accende la trattativa. L’Inter punta Lookman, ma l’Atalanta fa una richiesta inaspettata Ademola Lookman è il nome segnato in rosso nella lista degli attaccanti seguiti dall’Inter.

Inter, Ademola Lookman? La vecchia promessa con l'Atalanta - Ademola Lookman (27) all’Inter può essere il colpaccio dell’estate, ma l’affare è tutt’altro che scontato.

Atalanta-Lookman, è rottura. Il club rifiuta l'offerta dell'Inter, lui cancella tutte le foto in maglia Dea https://msn.com/it-it/sport/other/atalanta-lookman-%C3%A8-rottura-il-club-rifiuta-l-offerta-dell-inter-lui-cancella-tutte-le-foto-in-maglia-dea/ar-AA1JJPzb?ocid=spr_ Vai su X

? Lookman-Inter-Atalanta, sarĂ braccio di ferro fino a fine mercato! Il nigeriano va allo scontro con l'Atalanta, dopo il rifiuto dell'offerta dell'Inter da parte del club bergamasco. - AdnKronos Vai su Facebook

L’Atalanta rifiuta ancora l’offerta dell’Inter per Lookman, lui rompe col club sui social:…; Calciomercato, Lookman all'Inter? La risposta dell'Atalanta e le ultime sulla trattativa; Lookman, Percassi gela l'Inter! L'Atalanta fa muro e rifiuta l'offerta nerazzurra.

Calciomercato, l'Atalanta dice no all’Inter per Lookman e il nigeriano rompe con il club sui social - È una prova di forza importante quella dell’Atalanta che, dopo il Como con Cesc Fabregas (cercato per il post Simone Inzaghi prima di virare su Cristian Chivu), ha detto ... Secondo ilmessaggero.it

Calciomercato, le news di oggi in diretta: l'Inter valuta le alternative a Lookman dopo la rottura con l'Atalanta, il Milan non rialza per Jashari - Gli aggiornamenti sulle trattative più calde di mercato: i movimenti di Napoli, Inter, Juventus, Milan, Roma e non solo ... Da corriere.it