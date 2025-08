Lookman furioso con la società | il muro dell’Atalanta blocca la trattativa

La trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman si è arenata su un punto centrale: il club bergamasco non ha mai ufficializzato una valutazione del giocatore. Senza un prezzo definito, l’ Inter non ha potuto formulare una proposta concreta e l’affare, per ora, resta bloccato. Secondo il Corriere dello Sport, senza una cifra sul tavolo, qualsiasi offerta – anche quella di 42 milioni piĂą 3 di bonus – resta un nulla indicativo. La societĂ milanese ha dunque lamentato l’impossibilitĂ di trattare in modo serio, come accadrebbe in un gioco in cui bisogna “indovinare” la cifra giusta. Da parte sua, l’ Inter ha operato secondo i canoni del fair play: ha comunicato ufficialmente l’inizio della trattativa all’ Atalanta, ha raggiunto l’accordo con il giocatore e ha avanzato un’offerta considerata importante. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it