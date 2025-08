Lookman 50 o niente

La Dea ha alzato il muro nei confronti dell’Inter. Respinta l’offerta da 42 milioni più 3 di bonus messa sul piatto per portare Ademola Lookman alla corte di Chivu. Servono, infatti, 50 milioni per ingolosire la famiglia Percassi e convincerla a dare il via libera alla vendita del proprio gioiello. Zero sconti: così fanno sapere da Zingonia, pur essendo consci del fatto che Lookman non intende restare e tantomeno rinnovare. L’Atalanta aveva provato nei giorni scorsi a solleticare il numero 11 nei confronti dell’opzione permanenza, mettendo sul piatto il prolungamento fino al 2029 con ingaggio più che raddoppiato dagli attuali 1,8 a 4,5 milioni netti a stagione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lookman, 50 o niente

In questa notizia si parla di: lookman - niente - milioni - confronti

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus - La trattativa per Lookman sta diventando troppo complicata: l’Inter ha un nuovo obiettivo, Juve spiazzata.

Biasin: «Lookman vicino all’Inter, ma niente addio per Thuram. Ecco qual è la preferenza dei nerazzurri» - di Redazione Il noto giornalista Fabrizio Biasin conferma l’interesse dell’Inter per Lookman e sottolinea che non è prevista la cessione di Thuram.

Calciomercato Inter LIVE: nuovo assalto per Lookman, veto all’Atalanta su Pio, Calhanoglu apre al Fenerbahce! Niente turchia per Sommer - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Ancora niente accordo tra l'Inter e l'Atalanta per #Lookman Come riportato su X da Alfredo Pedullà , la Dea ha respinto la proposta da 43 milioni più 2 di bonus presentata dall'Inter: la richiesta resta di 50 milioni di euro, bonus compresi #Inter #spazioin Vai su X

Romano - L'Inter avrà nuovi contatti con gli agenti di Lookman. Alternative? Nkunku piace tanto, l'Inter sa tutto: prezzo, volontà del Chelsea di cedere e del giocatore di andarsene. C'è anche il nome di Sancho ma niente di concreto per ora perché l'Inter è conc Vai su Facebook

Lookman, 50 o niente - E il bomber toglie le foto con la maglia della Dea Si ripete il caso Koopmeiners Juventus ... Segnala ilgiornale.it

Lookman-Inter, e adesso? Ecco come andrà a finire per i bookie - Il "No" dell'Atalanta all' offerta dell'Inter per Lookman, pari a 45 milioni di euro bonus compresi, congela al momento la trattativa dell'estate italiana. Secondo corrieredellosport.it