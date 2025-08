L' ombra della baby gang | accerchiano un uomo e lo rapinano Denunciati 4 minori

Hanno accerchiato un uomo e li hanno rapinato. A mettere a segno il colpo sono stati quattro giovanissimi, tutti minorenni, individuati poco dopo aver messo a segno il colpo dagli agenti della Polizia Ferroviaria. L'episodio risale allo scorso 14 luglio e ricorda le modalitĂ che utilizzavano le. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Chi frequenta certi ambienti vaticani o ha incrociato Papa Leone XIV nei suoi primi spostamenti ufficiali fuori dal Vaticano, forse ha già notato la figura silenziosa ma costante che lo accompagna: don Edgard Iván Rimaycun, il nuovo segretario particolare del Pontefice, considerato il suo più stretto collaboratore e, per molti, l'"uomo ombra" del Papa.

“Giochi da bambine”: a Piazza Nazionale le giostre non si usano, si distruggono. Nuovo atto vandalico delle baby-gang in rosa. La denuncia: «Arrivano in gruppo e smontano le strutture sotto gli occhi di tutti». Borrelli:” Servono controlli, educazione e tolleranz Vai su Facebook

Firenze, baby gang aggredisce un uomo all'Esselunga di via Canova ... - Un uomo è stato colpito alla testa da una bottiglia lanciata da un ragazzo dopo una lite ieri sera, sabato 19 aprile, nei pressi dell'ingresso del centro commerciale Esselunga di via Canova a ... Come scrive corrierefiorentino.corriere.it

Centocelle, colpito da una pietra e rapinato dello scooter da una baby gang - I carabinieri, attirati dalla richiesta d’aiuto dell’uomo, hanno raccolto le prime informazioni e trovato i due ... Riporta romatoday.it