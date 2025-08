Lo sport fa festa ad Ancona Una maratona di dieci ore

Domenica 14 settembre Ancona celebra la terza edizione della Festa dello Sport con ben 81 societĂ sportive che animeranno il centro cittĂ per dieci ore consecutive, dalle 10 alle 20, lungo il tradizionale percorso da mare a mare che toccherĂ piazza Diaz, corso Garibaldi, piazza Roma, piazza Stamira, piazza Pertini e la Galleria Dorica. L’evento, organizzato dall’assessorato allo sport comunale in collaborazione con Coni Marche, Sport e Salute Marche, Cip Marche, Panathlon Club e FairPlay, punta a promuovere le diverse discipline sportive e i loro valori educativi tra i giovani anconetani, offrendo alle famiglie un’occasione speciale per avvicinare i figli allo sport proprio in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lo sport fa festa ad Ancona. Una maratona di dieci ore

In questa notizia si parla di: sport - festa - ancona - dieci

Sport, cena con delitto e musica. Ecco la sagra ’RicreAmo la Festa’ - Con la “Cena con delitto” di ieri sera, si è aperta l’edizione 2025 di RicreAmo la Festa, la sagra partita nel 2007 organizzata dai ragazzi dei gruppi di Azione Cattolica e dai volontari della parrocchia di Massa Fiscaglia.

BicincittĂ , festa di sport, ambiente e comunitĂ - Grande successo per la BicincittĂ 2025 alla Spezia: una festa di sport, ambiente e comunitĂ , organizzata dalla Uisp La Spezia e Valdimagra con partenza e arrivo in piazza Brin.

Al via la 'Festa dello Sport' nei cinque Quartieri, si parte dal 14 maggio alle Cascine - Firenze, 12 maggio 2025 - Al via nei cinque quartieri fiorentini la "Festa dello Sport", che anche quest’anno torneranno ad animare parchi e impianti sportivi con esibizioni e prove per far scoprire a bambini e ragazzi tantissime discipline.

Segnate in agenda!! Il 14 settembre torna la Festa dello #sport nelle piazze principali del centro, con ben 80 associazioni sportive. Tante discipline da scoprire e da "provare", una maratona di dieci ore con sport, intrattenimento, esibizioni, musica. https://comu Vai su X

Segnate in agenda!! Il 14 settembre torna la Festa dello sport nelle piazze principali del percorso da mare a mare, con il coinvolgimento di ben 80 associazioni sportive. Tante discipline da scoprire e da "provare", una maratona di dieci ore con tanti sport e spa Vai su Facebook

Lo sport fa festa ad Ancona. Una maratona di dieci ore; Torna la Festa dello Sport: una “maratona” di 10 ore per celebrarne valori e funzione; Ancona, estate a tutto sport. Tanti eventi in città durante la bella stagione in attesa della terza edizione della “Festa dello Sport” di Settembre.

Ancona, barca in fiamme a dieci miglia dalla costa: tre persone in ... - Ancona, barca in fiamme a dieci miglia dalla costa: tre persone in salvo Cronaca 31 mag 2025 - Secondo tg24.sky.it