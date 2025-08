Lo slancio dei Millennial socialisti che si candidano a governare le città americane.

Il mese scorso la vittoria di Zohran Mamdani alle primarie per la candidatura a sindaco di New York è parsa una svolta: Mamdani ha trentatré anni, è musulmano e un immigrato (è nato in Uganda da genitori indiani), si dichiara socialista e ha un programma incentrato sugli affitti, sul costo della vita e sui servizi pubblici. Se è prematuro parlare di “effetto Mamdani” in altre città americane, è senz’altro vero che candidati a sindaco in città come Seattle e Minneapolis, che al candidato di New York somigliano molto per età, posizioni e priorità politiche, stanno avanzando nella loro corsa alle primarie – anche scuotendo i partiti locali e mettendo in discussione le vecchie leadership democratiche – e sono stati incoraggiati proprio dal trionfo di Mamdani. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

