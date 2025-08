LIVE Tuffi Mondiali 2025 in DIRETTA | Pellacani quarta dopo le prime due rotazioni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:30 Doppio e mezzo ritornato carpiato da 61.50 per la tedesca Hentschel, che chiude in maniera abbondante. Per Mikami splendido doppio e mezzo rovesciato carpiato. La nipponica torna al comando ottenendo ben 72.00 punti per un totale di 203.15, 12:28 Triplo e mezzo avanti carpiato ben orchestrato dalla veronese, che ottiene 55.80 per un complessivo 169.80. Nella sua prima finale Mondiale l’azzurra si sta ben disimpegnando. 12:27 Buon doppio e mezzo rovesciato carpiato di Jasmin. La canadese resta tuttavia nelle retrovie. E’ il momento di Elisa Pizzini, decima dopo due rotazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Pellacani quarta dopo le prime due rotazioni

Italia a caccia di risultati di prestigio nelle finali del primo giorno di gare ai Mondiali di tuffi. Azzurri protagonisti con ambizioni nel team Event e Chiara Pellacani in finale nel metro.

Mondiali di nuoto: Pellacani e Pizzini in finale nei tuffi. 4 azzurri a caccia di medaglie | Quadarella sfida le star

