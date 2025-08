LIVE Tuffi Mondiali 2025 in DIRETTA | Pellacani e Pizzini sono in finale inizio alle 12.00!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.25 Termina qui, per il momento, questa Diretta LIVE con Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini che hanno raggiunto la finale femminile dei tuffi da trampolino 3 metri. La gara inizierĂ alle 12.00 (orario italiano), con le due azzurre che faranno di tutto per raggiungere la miglior posizione possibile, che per la prima potrebbe significare medaglia! Grazie mille per averci seguito e a tra poco! Un saluto sportivo a tutti! 10.20 Questa la classifica finale della semifinale 3 metri trampolino: CINA – Yiwen Chen 358.05. CINA – Jia Chen 347.40. AUSTRALIANA – Maddison Keeney 317. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Pellacani e Pizzini sono in finale, inizio alle 12.00!

