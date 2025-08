LIVE Tuffi Mondiali 2025 in DIRETTA | Chiara Pellacani ci riprova dai 3 metri alle 9.00 la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta LIVE del programma femminile di tuffi con la semifinale e la finale del trampolino dai 3 metri, con le nostre Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini che incominceranno proprio dalle semifinali per poter rientrare nelle prime dodici posizioni e partecipare alla gara per le medaglie. Le due azzurre, al termine dei preliminari, hanno raggiunto rispettivamente la sesta e la quindicesima posizione in classifica. Mentre Pizzini punta a partecipare all’eventuale finale di domani, obiettivo piĂą che possibile da raggiungere per un talento come lei, Pellacani mira a qualcosa di sicuramente piĂą importante visto l’oro e il bronzo giĂ ottenuti nel corso di questi Mondiali di Singapore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Chiara Pellacani ci riprova dai 3 metri, alle 9.00 la semifinale

In questa notizia si parla di: diretta - tuffi - chiara - pellacani

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cosetti e BarnabĂ per stupire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di tuffi dalle grandi altezze a Singapore.

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cosetti per la rimonta, BarnabĂ e Baraldi per stupire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di tuffi dalle grandi altezze a Singapore.

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia cerca soddisfazioni nella gara a squadre - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei di tuffi ad Antalya.

DIRETTA LIVE - Italia a caccia di risultati di prestigio nelle finali del primo giorno di gare ai Mondiali di tuffi. Azzurri protagonisti con ambizioni nel team Event e Chiara Pellacani in finale nel metro. Minuto per minuto tutti gli aggiornamenti da Singapore Vai su Facebook

Mondiali #tuffi: Pellacani e Santoro d’oro, storica vittoria nel sincro misto trampolino Vai su X

LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Chiara Pellacani per un nuovo sogno dai 3 metri; LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: LEGGENDARIO ORO! Pellacani/Santoro hanno sconfitto la Cina!; Mondiali tuffi, Pellacani-Pizzini concludono al 5° posto la finale dei 3 metri sincro.

Chiara Pellacani e Matteo Santoro increduli dopo l’oro: “Guarda la storia, 12mila visualizzazioni” - Chiara Pellacani e Matteo Santoro hanno vinto la medaglia d’oro nei tuffi nei Mondiali di Singapore. Segnala fanpage.it

La giornata del 30 luglio ai Mondiali di nuoto a Singapore - L'Italia centra due medaglie d'oro con Cerasuolo nei 50 rana e con Pellacani e Santoro nei tuffi da 3 m sincronizzati misti ... Riporta corriere.it