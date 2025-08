CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE della seconda semifinale di Nations League volley tra Polonia e Brasile, che se la giocheranno fino all’ultima schiacciata per raggiungere una tra la Slovenia e la nostra cara Italia, per poi giocarsi il titolo nella finalissima del 3 agosto. Per raggiungere la semifinale, la Polonia ha prima raggiunto il quinto posto in classifica nella prima fase della Nations League volley, e ha poi battuto il Giappone per 3-0 (25-23, 26-24, 25-12). Il Brasile, invece, con il primo posto raggiunto al termine della prima fase della competizione, nei quarti di finale della Finals di Ningbo, ha battuto la Cina per 3-1 (29-31, 25-19, 25-16, 25-21). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Polonia-Brasile, Nations League volley 2025 in DIRETTA: seconda semifinale al cardiopalma