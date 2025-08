CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI NUOTO PERCHÉ THOMAS CECCON NON FARĂ€ I 50 DORSO IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA 4.27: La cinese Cheng vince con 24?47, davanti a Wu con 24?53 4.23: L’australiana Harris con 24?32 vince la penultima batteria, secondo posto per Wasick con 24?44. Curtis giĂ in semifinale 4.22: Non una partenza perfetta per Sara Curtis che poi è salita di colpi nella parte centrale di gara mantenendo un’ottima velocitĂ nel finale con un tocco non perfetto. Marigni di miglioramento per l’azzurra 4.21: RECOOOOOOOORD ITALIANOOOOOOOOO! 24?41 PER SARA CURTIS CHE E’ SECONDA NELLA NONA BATTERIA E METTE GIA’ PRESSIONE ALLE RIVALI! La vittoria va all’olandese Van Wijk con 24?39 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: record italiano di Curtis nei 50 stile! Inizia la caccia di Benedetta Pilato