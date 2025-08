LIVE Nuoto Mondiali 2025 in DIRETTA | record italiano di Curtis nei 50 stile! Benedetta Pilato e Bottazzo in semifinale senza brillare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI NUOTO PERCHÉ THOMAS CECCON NON FARÀ I 50 DORSO IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA 5.14: Il Giappone si aggiudica la prima delle quattro batteria della 4×100 sl mista con 3'26?77 5.11: Queste le semifinaliste dei 50 rana: Meilutyte, Jefimova, Tang, Elendt, Mazurkiewicz, Kivirinta, Bottazzo, Pilato, Yang, King, Gorbenko, Ceballos, Nikolova, Fangli, Hansson, Toohey 5.09: "Sapevo di presentarmi qui in una condizione non ottimale. La semifinale è un primo traguardo. In generale è stato un anno partivcolare. Lo prendo così com'è.

