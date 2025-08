LIVE Nuoto Mondiali 2025 in DIRETTA | record italiano di Curtis nei 50 stile! 4×100 sl mista in finale Benedetta Pilato in semifinale senza brillare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI NUOTO PERCHÉ THOMAS CECCON NON FARÀ I 50 DORSO IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA 5.42: Ora al via la prima delle tre batterie dei 1500 stile libero uomini con atleti di secondo piano. Non ci sono azzurri in questa gara 5.41. Queste le Nazionali finaliste nella 4×100 stile libero mista: Usa, Francia, Olanda, Russia, Spagna, Italia, Germania, Canada 5.40: Squalificate Hong >Kong e Papua Nuova Guinea. Italia in finale con il sesto crono 5.38: Giuria al lavoro 5.37. L’ITALIA E’ IN FINALE CON QUALCHE PATEMA MA C’E’. Gli azzurri chiudono terzi con 3’24?86 alle spalle di Francia con 3’24?21 e Spagna con 3’24?48. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: record italiano di Curtis nei 50 stile! 4×100 sl mista in finale, Benedetta Pilato in semifinale senza brillare

