LIVE Nuoto Mondiali 2025 in DIRETTA | Curtis splende nei 50 sl Pilato non convince Alle 13.00 le finali con Quadarella e 4×100 sl mista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI NUOTO PERCHÉ THOMAS CECCON NON FARÀ I 50 DORSO I RISULTATI DELLE BATTERIE DELLA NOTTE IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA 6.41. Per il momento è tutto, appuntamento alle 13.00 per la penultima sessione di semifinali e finali al Mondiale di Singapore 2025. Buona giornata! 6.40: Non brillano ma avanzano Benedetta Pilato con 30?46 e Anita Bottazzo con 300?42, rispettivamente ottava e settima, nei 50 rana. Obiettivo finale raggiungibile per entrambe. Centra invece l’ingresso in finale na 4×100 stile libero mista che soffre ma supera un turno molto complicato dal quale restano fuori colossi come Australia, Cina e Gran Bretagna. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: Curtis splende nei 50 sl, Pilato non convince. Alle 13.00 le finali con Quadarella e 4×100 sl mista

In questa notizia si parla di: nuoto - mondiali - diretta - curtis

Mondiali di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “L’argento corona la mia carriera. La gara è stata difficile” - Singapore – La seconda medaglia azzurra ai Mondiali di Nuoto di Fondo a Singapore ha il volto soddisfatto e felice di Ginevra Taddeucci.

Mondiali di Nuoto, 34 Azzurri per la competizione iridata di Singapore: dal 27 luglio in gara - Roma – Stanno per tornare in gara i grandi del nuoto azzurro e lo faranno in occasione degli imminenti Mondiali di Singapore, che si svolgeranno dal 27 luglio al 3 agosto.

Nuoto pinnato, la pratese Mencarelli convocata per i Mondiali giovanili - Prato, 13 maggio 2025 – E' ormai da qualche anno una della nuotatrici più promettenti d'Italia (e non solo) ed è da tempo nel giro della Nazionale giovanile di nuoto pinnato.

DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AnitaBottazzo LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: inizia la caccia di Benedetta Pilato e Sara Curtis nei 50: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LI Vai su X

La diretta dei Mondiali di nuoto Vai su Facebook

Mondiali di nuoto: Sara Curtis ottava nella finale dei 100. Ceccon, farfalla da record; Curtis prima azzurra di sempre in finale 100 stile; Mondiali di Nuoto 2025, diretta e risultati da Singapore: Sara Curtis ultima nella finale dei 100 stile. Ceccon in finale dei 100 farfalla col record italiano.

Mondiali Singapore 2025, diretta: Sara Curtis sfiora il sogno nei 100 stile libero. Ceccon, record italiano nei 100 farfalla. Dove vederle in chiaro, orari - Oggi, venerdì 1° agosto, si disputerà la giornata numero 6 dei mondiali di nuoto in corsia a Singapore. Come scrive ilmessaggero.it

Mondiali di nuoto 2025, diretta e risultati da Singapore: Sara Curtis in finale dei 100 stile - L'Italia ha conquistato due medaglie d'oro, tra cui la prima assoluta in una gara valida per il titolo di campione del mondo dei ... Segnala corriere.it