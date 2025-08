LIVE Nuoto Mondiali 2025 in DIRETTA | Curtis da record nei 50 stile! 4×100 sl mista in finale Benedetta Pilato in semifinale senza brillare Finali dalle 13.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI NUOTO PERCHÉ THOMAS CECCON NON FARÀ I 50 DORSO IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA 6.41. Per il momento è tutto, appuntamento alle 13.00 per la penultima sessione di semifinali e finali al Mondiale di Singapore 2025. Buona giornata! 6.40: Non brillano ma avanzano Benedetta Pilato con 30?46 e Anita Bottazzo con 300?42, rispettivamente ottava e settima, nei 50 rana. Obiettivo finale raggiungibile per entrambe. Centra invece l’ingresso in finale na 4×100 stile libero mista che soffre ma supera un turno molto complicato dal quale restano fuori colossi come Australia, Cina e Gran Bretagna. 🔗 Leggi su Oasport.it

