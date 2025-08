LIVE Italia-Spagna Europei basket U18 2025 in DIRETTA | semifinale da brividi per gli azzurrini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-Spagna, semifinale dell’Europeo di basket U18 2025! Gli azzurrini hanno compiuto un percorso finora perfetto, arrivando fino alle fasi decisive e in lizza per un posto sul podio. Tre successi nel girone A con scarti spesso superiori ai venti punti contro Germania, Bulgaria e Israele per i giovani ragazzi tricolore, che poi hanno eliminato nell’ordine l’Austria (ottavi) e la Serbia padrone di casa nei quarti di finale infliggendogli una sonora sconfitta per 95-66. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Spagna, Europei basket U18 2025 in DIRETTA: semifinale da brividi per gli azzurrini

