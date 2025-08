LIVE Italia-Slovenia Nations League volley 2025 in DIRETTA | azzurri in campo nella semifinale alle 9.00!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Italia-Slovenia – Il tabellone dell’Italia – Gli sloveni ai raggi X Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Slovenia, semifinale della Nations League 2025 di volley maschile. L’appuntamento è per sabato 2 agosto, alle ore o9.00 italiane, sul campo di Ningbo (Cina): gli azzurri si presenteranno all’appuntamento dopo aver regolato Cuba per 3-1, mentre i balcanici sono reduci dall’impresa confezionata contro la Francia (3-1 rifilato ai Campioni Olimpici e detentori del trofeo, sovvertendo il pronostico della vigilia). I Campioni del Mondo partiranno con i favori del pronostico, ma dovranno stare molto attenti a un avversario in forma smagliante e che va sempre temuto per la sua caparbietĂ , anche se gli ultimi precedenti importanti hanno sempre sorriso ai ragazzi del CT FefĂ© De Giorgi: finale degli Europei 2021, semifinale dei Mondiali 2022, match della fase preliminare di Nations League un paio di settimane. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Slovenia, Nations League volley 2025 in DIRETTA: azzurri in campo nella semifinale alle 9.00!

