LIVE Errani Paolini-Krejcikova Ostapenko WTA Montreal 2025 in DIRETTA | sfida complessa per le campionesse olimpiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di doppio del WTA 1000 di Montreal (CAN) che vede di fronte Sara Errani e Jasmine Paolini e KrejcikovaOstapenko per un posto in quarti di finale! Le prestigiose rivali sono molto temibili su questa superficie per le azzurre, che hanno superato il primo ostacolo e che adesso vogliono continuare il loro percorso. Quest’ultimo che sarebbe in qualche modo consolativo per Jasmine Paolini, che fatica ormai da mesi a portare a casa vittorie dopo il successo di Roma. Partita importante anche per la race, visto che le azzurre militano al momento in seconda posizione e che, vincendo oggi, salirebbero a 5000 punti e si piazzerebbero sicuramente davanti a SiniakovaTownsend, che guidano la classifica che incoronerĂ le 8 coppie delle WTA Finals. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Krejcikova/Ostapenko, WTA Montreal 2025 in DIRETTA: sfida complessa per le campionesse olimpiche

LIVE Errani/Paolini-Fernandez/Putintseva, WTA Roma 2025 in DIRETTA: attesa per le campionesse olimpiche - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del torneo di doppio agli Internazionali d’Italia 2025 che mette di fronte da una parte Sara Errani e Jasmine Paolini e dall’altra la canadese Leylah Fernandez e la kazaka Yulia Putintseva.

LIVE Errani/Paolini-Eala/Gauff 7-5, 3-6, (10-7), WTA Roma 2025 in DIRETTA: le azzurre girano un incredibile 1° set e fanno valere l’esperienza al match tie-break! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE di un movimentato quarto di doppio femminile, che lancia a due partite dalla difesa del titolo le olimpioniche Errani e Paolini.

LIVE Errani/Paolini-Eala/Gauff 7-5, 3-6, (3-3), WTA Roma 2025 in DIRETTA: siamo nel match tie-break! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 Sale in cattedra la risposta lungoriga di rovescio di Gauff.

LIVE Errani/Paolini-Chan/Krejcikova, Wimbledon 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro - Vai su X

Errani tornerĂ in campo nel pomeriggio al fianco di Andrea Vavassori per il loro esordio nel doppio misto contro Cash/Watson #Wimbledon Vai su Facebook

Atp Toronto e Wta Montreal, il programma di oggi: partite e orari - Tra Toronto e Montreal iniziano gli ottavi di finale del Canada Open. Lo riporta sport.sky.it

Italiani in campo sabato 2 agosto: Errani e Paolini sfidano Krejcikova/Ostapenko. A che ora e dove vederle - Italiani | Sara e Jasmine tornano in campo a Montreal per gli ottavi di finale del torneo canadese. Riporta ubitennis.com