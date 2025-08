LIVE Cobolli-Marozsan 6-2 4-6 5-2 ATP Toronto 2025 in DIRETTA | altro break! Ci siamo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Largo il dritto del magiaro. 40-40 Servizio e comodo dritto. 30-40 Gratuito di Marozsan dopo il servizio, ci manda a match point! 30-30 In rete il dritto difensivo di Cobolli. 15-30 Deve farlo due volte ma alla fine cede il muro di Marozsan! Prima il rovescio lungoriga, poi il cross di dritto! 15-15 Servizio e rovescio Marozsan. 15-0 Spinge con il dritto muovendo il gioco e fa punto il romano. 5-3 Non chiudiamo, tornano i fantasmi delle rimonte! Nel 3° turno a Toronto gli italiani hanno tutti vinto il primo salvo poi perdere. 15-40 No. errore di dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Marozsan 6-2, 4-6, 5-2, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: altro break! Ci siamo!

A che ora Cobolli-Marozsan oggi, ATP Toronto 2025: programma, tv, streaming - Flavio Cobolli affronterà Fabian Marozsan al terzo turno del Masters 1000 di Toronto. Si tratta di un impegno di non semplice lettura per il tennista italiano, che se la dovrà vedere con l’ostico ungherese sul cemento della località canadese.

LIVE Cobolli-Marozsan, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: sfida complessa, ma fattibile - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di 3° turno del Masters 1000 di TORONTO (CAN) che vede di fronte l’azzurro Flavio COBOLLI al magiaro Fabian Maroszan.

LIVE Cobolli-Marozsan, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: giocatori in campo! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giocatori in campo! 22:55 Il ginocchio sinistro in particolar modo era stato oggetto di trattamento medico due giorni fa, ma oggi capiremo di più sulle condizioni del romano, visto che l’ungherese di per se è un giocatore che fa tante smorzate.

