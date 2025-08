LIVE Classica di San Sebastian 2025 in DIRETTA | inizia la corsa nei Paesi Baschi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.41 Una decina di corridori si sono avvantaggiati. 11.38 C’erano stati alcuni scatti, ma il gruppo resta compatto. 11.35 Subito diversi attacchi nel gruppo. 11.32 Iniziata ora la corsa nei Paesi Baschi. 211,4 chilometri con partenza ed arrivo a San Sebastián. 11.30 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Classica di San Sebastian 2025. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Classica di San Sebastian 2025, corsa in linea di 211,4 chilometri. La celebre gara spagnola è uno degli appuntamenti tradizionali nel percorso di avvicinamento dei corridori all’appuntamento di fine mese, la Vuelta di Spagna. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Classica di San Sebastian 2025 in DIRETTA: inizia la corsa nei Paesi Baschi

In questa notizia si parla di: diretta - corsa - paesi - baschi

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Francisco Munoz guida la corsa con oltre 4? sul gruppo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 13:34 Francisco Munoz aumenta a 4’26” il vantaggio sul gruppo.

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: via alla corsa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 13:13 Scatta subito un corridore della Team Polti VisitMalta 13:11 La tappa prende il via con la partenza ufficiale.

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: maxi-caduta in gruppo, corsa neutralizzata ai -70 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.51 Si ritira Jai Hindley. 15.50 Anche Lorenzo Fortunato e Richard Carapaz sono incappati nel crash.

Itzulia 2025: programma, percorso, tappe, squadre e dove vedere in diretta il Giro dei Paesi Baschi; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2025 LIVE, Quarta Tappa; LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi in DIRETTA: assolo vincente di Ben Healy a Gernika-Lumo. Almeida conserva il primato.

Diretta/ Athletic Bilbao Rangers (risultato finale 2-0): la chiude Nico ... - Termina il primo tempo della diretta Athletic Bilbao Rangers, risultato che adesso sorride ai baschi per 1- Si legge su ilsussidiario.net