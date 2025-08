LIVE Classica di San Sebastian 2025 in DIRETTA | dodici atleti al comando

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.56 C’è anche un italiano all’attacco, si tratta di Simone Petilli. 11.53 200 chilometri al traguardo. 11.51 Sono dodici gli uomini al comando, a breve la lista completa. 11.47 Dovrebbe essere andata via definitivamente la fuga. 11.44 Primo tratto di gara completamente pianeggiante, poi inizieranno le salite. 11.41 Una decina di corridori si sono avvantaggiati. 11.38 C’erano stati alcuni scatti, ma il gruppo resta compatto. 11.35 Subito diversi attacchi nel gruppo. 11.32 Iniziata ora la corsa nei Paesi Baschi. 211,4 chilometri con partenza ed arrivo a San Sebastián. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Classica di San Sebastian 2025 in DIRETTA: dodici atleti al comando

