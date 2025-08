LIVE Classica di San Sebastian 2025 in DIRETTA | dodici atleti al comando gruppo a 2?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.27 Vantaggio di 1’40” per i fuggitivi sul plotone. 12.22 Faure Prost passa per primo sull’ascesa. 12.19 Una correzione sulla lista dei fuggitivi: non c’è in fuga Simone Petilli, ma il compagno di squadra Alexy Faure Prost. 12.14 Superato il primo GPM di giornata. 12.11 2’15” di vantaggio per i fuggitivi sul gruppo. 12.07 Prima salita di giornata: Alto de Andazarrate (5.9 km al 5.7%). 12.03 Poco piĂą di un minuto di margine. 11.59 L’elenco dei dodici fuggitivi: Jordan Labrosse (DAT), Gil Gelders (SOQ), Mats Wenzel (EKP), Julen Arriola-Bengoa (CJR), Darren Van Bekkum (XAT), Simone Petilli (IWA), Enzo Leijnse (TPP), Gotzon MartĂ­n (EUS), Anthony Delaplace (ARK), Paul Double (JAY), Ben Swift (IGD), Josh Burnett (BBH). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Classica di San Sebastian 2025 in DIRETTA: dodici atleti al comando, gruppo a 2?

