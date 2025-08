Lite condominiale degenera in accoltellamento donna arrestata per tentato omicidio

Su disposizione della Procura distrettuale della Repubblica, la polizia ha dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere nei confronti di due persone, una donna di 34 anni e un uomo di 26. Alla donna è contestato il reato di tentato omicidio. Il marito è accusato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Chi è Emanuele Di Maria, il ricercato per il tentato omicidio a Milano: uccise una donna e fu arrestato in Germania - Nove anni dopo, mentre la sua condanna si avviava verso la fine tanto da aver ottenuto la possibilità di uscire dal carcere per andare al lavoro, Emanuele Di Maria l’ha rifatto.

Tentato omicidio a Montanaro: donna accoltella l'uomo che l'aveva sfregiata, arrestata dai carabinieri - Colpisce con un oggetto tagliente, probabilmente un coltello, un uomo che conosce bene: nel 2022, lui la ferisce al volto dopo una lite al bar e le provoca una cicatrice ancora ben visibile sul suo viso.

Napoli, una donna morta e un’altra in fin di vita: ipotesi tentato omicidio-suicidio - (Adnkronos) – Una donna in fin di vita in auto, l'altra morta poco distante, entrambe raggiunte da colpi d'arma da fuoco.

Catania, accoltellamento ‘in diretta’ dopo la lite condominiale: 2 arresti VIDEO - Accaduto lo scorso anno ed al quale si è venuto a capo nella giornata di ieri con l’arresto di due persone. Riporta livesicilia.it

Donna di 34 anni arrestata a catania per accoltellamento della vicina durante lite condominiale - Una donna di 34 anni a Catania accoltella la vicina durante una lite condominiale davanti alle figlie minorenni; arrestata con l’accusa di tentato omicidio aggravato da futili motivi. Scrive gaeta.it