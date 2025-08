L’Italietta di Meloni galleggia e affronta l’estate senza visione e progetti per l’autunno

Questo agosto di Giorgia Meloni si annuncia politicamente freddo. Non fosse per i guai di un'opposizione raggomitolata sulle sue contraddizioni, il governo sarebbe visto dal Paese per quello che è: inerme, privo di visione. Si sta per chiudere un anno politico con ben poca selvaggina nel carniere, tanto che persino la politica estera, che nel sole del presidente americano avrebbe dovuto illuminare Giorgia su tutto il globo terraqueo, si sta rivelando un capitolo senza capo né coda: e la decisione della Corte europea sui centri in Albania in questo senso appare come un simbolo scuro, l'ultimo inciampo in una strada quanto mai scoscesa.

La visione dell’Italia per l’Asia Centrale. Il viaggio strategico di Meloni - Uzbekistan e Kazakhstan, da oggi all’attenzione di Giorgia Meloni che vi inizia una densa visita di tre giorni, rappresentano le spie di un’area progressivamente diventata strategica sul terreno dei commerci, di geopolitica e quindi relazioni.

Cooperazione, visione, responsabilità . L’intervento di Giorgia Meloni all’Astana International Forum - Buongiorno a tutti e grazie per questa presentazione che non meritavo. Sono molto lieta di essere qui oggi ad Astana per partecipare a questo importante evento di discussione e dialogo promosso dal Presidente Tokayev e dal Governo kazako.

Piano Mattei, Meloni e von der Leyen: una visione concreta per l’Africa - Presso Villa Pamphili a Roma, si è tenuto il vertice "The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway: A common effort with the African Continent", presieduto dalla premier italiana e dal presidente della commissione Ue L'articolo Piano Mattei, Meloni e von der Leyen: una visione concreta per l’Africa proviene da Il Difforme.

