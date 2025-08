L’Italia nella storia del volley

L’Italia del volley è in finale di Nations League per la prima volta nella storia. La squadra di De Giorgi sconfigge 3-1 la sorpresa Slovenia ed approdano ad una storica finale. Inizio equilibrato, con gli azzurri che vincono 25-22 il primo set e perdono il secondo con lo stesso punteggio. Nel terzo parziale la riscossa è guidata da Michieletto e dagli ingressi dalla panchina di Galassi e Romanò. Il 25-21 dĂ il via al dominio dell’ultimo set grazie a una difesa spaziale e a un attacco dalle tante soluzioni. Domani in finale il Brasile o la Polonia contenderanno il titolo ai nostri. Italia, domani la finale alle 13. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

