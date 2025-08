' L' Italia è a rischio serve uno scudo nazionale anti droni'

L'Italia deve dotarsi di "un'infrastruttura nazionale di monitoraggio" in grado di individuare e neutralizzare i droni che una mano ostile potrebbe, dotandoli di esplosivi, lanciare "contro un aeroporto, una centrale elettrica, monumenti o un evento pubblico" scatenando il panico. Il nostro paese ha tutte le tecnologie e la capacitĂ produttiva per realizzare questo 'scudo' che costerebbe peraltro alcune decine di milioni di euro. A sottolineare l'importanza del tema, anche alla luce degli sviluppi bellici dei droni in Ucraina, Simone Lo Russo, fondatore e Ceo di Impianti Spa, azienda fondata nel 1992 che opera nel comparto dell'innovazione tecnologica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - 'L'Italia è a rischio, serve uno scudo nazionale anti droni'

Sicurezza urbana, Fratelli d'Italia illustra le proposte: "Street tutor. droni e una mappa del rischio" - Una serata densa di contenuti e riflessioni quella che si è svolta ieri, venerdì, i all’Hotel Cube, dove Fratelli d’Italia ha organizzato una tavola rotonda sul tema della sicurezza urbana, considerata da tutto il centro-destra come una vera emergenza cittadina.

Armi a Israele: l’Italia continua a esportare droni, jet, munizioni e radar. I numeri che smentiscono il governo Meloni - Non solo fino al 7 ottobre 2023 e non solo componenti e armamenti non utilizzati nella guerra a Gaza, come dichiarato e ribadito dal governo Meloni con il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e quello degli Esteri, Antonio Tajani.

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Giugno: L’Italia arma Israele: droni, caccia e radar - il dossier. Israele-Italia: bugie sulle armi. Rivolta in Francia. Stop all’export? A Marsiglia i portuali fermano i carichi per Tel Aviv.

Russia, la Duma approva un disegno di legge che punisce le ricerche “estremiste” online Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla guerra di Putin contro l’Ucraina https://www.rainews.it/maratona/2025/07/guerra-ucraina-attacchi-droni-kiev-bombar Vai su Facebook

A Livorno scuola nazionale di droni per il salvataggio in mare - Inaugurata oggi a Livorno la 'Sentinel Academy Drone', la nuova scuola nazionale di droni a scopi civili e salvataggio con base in via Fagni. Come scrive ansa.it