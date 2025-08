No, purtroppo non è un'allucinazione agostana. Ma la decisione della corte di giustizia Ue sui "Paesi sicuri" siprofila come una mannaia sull'agibilità politica dei governi in campo migratorio. Riassunto delle puntate precedenti: l'organismo di Lussemburgo era stato adito dal Tribunale di Roma affinché si pronunciasse sulla definizione del concetto di "Paese terzo sicuro" all'interno delle procedure accelerate di esame delle richieste del diritto di asilo. Il Tribunale della Capitale, similmente ad altri, aveva disposto l'illegittimità dei trattenimenti nei Cpr in Albania di migranti provenienti da Paesi, in particolare Egitto e Bangladesh, che il governo aveva ritenuto, appunto, fossero "sicuri". 🔗 Leggi su Iltempo.it

L'invasione di giudici e clandestini: così le toghe Ue vogliono riaprire i confini