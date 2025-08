Come cambia il calciomercato dell’Inter dopo il no per Lookman: Marotta a caccia di una soluzione al posto del nigeriano, un altro attaccante torna all’improvviso nel mirino E’ stata, fino a qui, una delle telenovele più intricate di tutto il mercato, una di quelle in grado di attirare l’attenzione in maniera costante, alla ricerca compulsiva di aggiornamenti. E potrebbe essere giunta al termine. L’Atalanta ha alzato il muro per Ademola Lookman, non accettando l’offerta dell’Inter per l’attaccante nigeriano. Dunque, inutile, almeno attualmente, il forcing dei vice campioni d’Italia per accaparrarsi il giocatore. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - L’Inter ha già il sostituto di Lookman: arriva con lo scambio