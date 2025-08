La trattativa con l’Atalanta per Lookman sembra saltata definitivamente e così Marotta corre subito ai ripari attivando il piano B (Ansa Foto) – SerieAnews Ademola Lookman è sfumato. Almeno per il momento, forse definitivamente. La forbice minima tra domanda ed offerta si è rivelata più larga di un Grand Canyon ed ha reso impossibile il lieto fine. Cosa accadrà ora? Di certo c’è che al momento è saltato definitivamente l’affare per 5-6 milioni di euro. L’ultima offerta dell’Inter, quella dell’ultimatum inviato a Zingonia, è stata di 42 milioni più 3 di bonus a fronte dei 50 chiesti da Bergamo. 🔗 Leggi su Serieanews.com

L'Inter corre subito ai ripari: Marotta ha già scelto il piano B dopo Lookman