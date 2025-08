Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Unione Europea, acuite dalla possibile introduzione di nuovi dazi, rischiano di avere ricadute non solo sull'industria manifatturiera e sulle imprese esportatrici, ma anche su un settore spesso trascurato nel dibattito pubblico: quello delle libere professioni. A lanciare l'allarme è l'ultimo studio Le libere professioni alla prova dei dazi, curato da Tommaso Nannicini, Ludovica Zichichi e Camilla Lombardi per l'Osservatorio delle libere professioni, realizzato in collaborazione con Confprofessioni, Gestione Professionisti e Beprof. «Alla luce dei dati, noi professionisti ha dichiarato Marco Natali, presidente nazionale di Confprofessioni siamo pronti a fare la nostra parte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Liberi professionisti, c'è la mina dazi