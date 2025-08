Lezioni di vita al cinema all’aperto

La storia di un insegnante impopolare e di un ragazzo intelligente ma ribelle e del rapporto sorprendente che nasce tra i due, da godersi all’aperto, nello scenario di una vecchia corte della Brianza. È quanto proporrà domani alle 21.30 nella Corte Bassa di via Manzoni a Tregasio di Triuggio la rassegna “Cinema sotto le stelle“, con la proiezione del film “The Holdovers - Lezioni di vita“, del regista statunitense Alexander Payne. L’ingresso è libero. La rassegna si concluderà poi domenica 31 in Cascina Boffalora a Rancate con la visione di “Wonka“, con Timothée Chalamet nei panni di Willy Wonka. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Lezioni di vita“ al cinema all’aperto

