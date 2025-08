A fare gli onori di casa, assieme al sindaco Amedeo Lupi, non poteva che essere l’onorevole Augusto Curti, per tanti anni primo cittadino di Force. "Siamo qui per presentare questa proposta di legge assieme ad Elly Schlein ed è la prima volta che un segretario nazionale viene qui. Non posso che esprimere la mia più grande soddisfazione per questa giornata. Il tema delle aree interne è da sempre a me molto caro. Sono stato sindaco 15 anni e coordinatore dei piccoli comuni di Anci Marche. E tutti condividono le stesse problematiche. Sono convinto che non può esserci crescita senza aree interne, anche se lo spopolamento per il ministro Foti è irreversibile, quindi per loro non è un problema. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’ex sindaco:: "Difendiamo i nostri borghi"