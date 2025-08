L’ex azzurro festeggia il Napoli | il messaggio è da brividi

Oggi è un giorno speciale per tutti i tifosi azzurri: il Napoli, infatti, compie la bellezza di 99 anni e si appresta a entrare nell’anno del centenario più in salute che mai. Quante storie hanno accompagnato questa squadra: cadute, trionfi, grandi campioni e grandi allenatori. Il tutto, sempre accompagnato dall’amore infinito di un popolo. Quello stesso amore che ha contagiato tanti calciatori passanti all’ombra del Vesuvio e che, in questo giorno di festa, hanno speso un attimo per festeggiare il compleanno azzurro. Tanti calciatori si, anche chi non ti aspetti. Il Napoli compie 99 anni: il messaggio dell’ex. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - L’ex azzurro festeggia il Napoli: il messaggio è da brividi

In questa notizia si parla di: azzurro - napoli - festeggia - messaggio

“Mi auguro che vada via dal Napoli”, annuncio a sorpresa su un azzurro - Un giocatore del Napoli è finito al centro delle critiche, al punto da ritenere la miglior soluzione per lui l’addio agli azzurri.

De Bruyne al Napoli: il sogno azzurro prende forma tra cifre e ambizioni - Il Napoli sta lavorando per portare Kevin De Bruyne in azzurro, approfittando della scadenza del contratto del centrocampista belga con il Manchester City il prossimo 30 giugno Il direttore sportivo Giovanni Manna ha già incontrato il giocatore a Manchester, illustrando il progetto partenopeo e sottolineando l’opportunità di continuare a competere ad alti livelli in Europa.

Calciomercato Napoli, non solo David: ribaltone azzurro - Il calciomercato del Napoli è pronto a prendere avvio, con un ribaltone che ha scatenato l’entusiasmo negli azzurri Continua il casting infuocato del Napoli in vista della prossima stagione, con la società vogliosa di compiere un calciomercato con i fiocchi.

AUGURI NAPOLI - Oggi, primo agosto 2025, il club azzurro festeggia il suo 99esimo Compleanno; Napoli, festa scudetto con campioni: tifosi scavalcano transenne. De Laurentiis: arriva De Bruyne; È QUI LA FESTA - LA DIRETTA DELLA NOTTE SCUDETTO.

Auguri Napoli, 99 anni di storia e passione - Il primo agosto del 1926 nasceva l'Associazione calcio Napoli grazie a Giorgio Ascarelli: il primo trofeo nel '62, poi i successi dell'era Ferlaino e l'avvento di De Laurentiis che ha proiettato il cl ... Riporta rainews.it

Gli auguri social di De Laurentiis a Conte: "Da me, la mia famiglia e da tutto il Calcio Napoli" - Parole affettuose che confermano il clima di grande sintonia tra il tecnico salentino e il patron azzurro, a ... Come scrive msn.com