L’ex assessore Tancredi prepara la difesa | Lavorato nell’interesse del Comune

Milano, 2 agosto 2025 - Mentre il suo legale ha depositato il ricorso al Tribunale del Riesame per ottenere la revoca degli arresti domiciliari, l’ex assessore Giancarlo Tancredi studia il fascicolo convinto di poter dimostrare tutta la sua estraneitĂ alle accuse rivolte contro di lui nell’ inchiesta sull'urbanistica milanese. “Lavorato nell’interesse del Comune”. Sta lavorando alla sua difesa perchĂ© "intende dimostrare fino in fondo" che non ha lavorato per il suo interesse ma solo ed esclusivamente per "l'interesse del Comune" e della collettivitĂ , Giancarlo Tancredi, l'ex assessore alla rigenerazione urbana, tra coloro che l'altro ieri sono finiti agli arresti domiciliari per l'indagine sull'urbanistica a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’ex assessore Tancredi prepara la difesa: “Lavorato nell’interesse del Comune”

Inchiesta Salva Milano, chiesti domiciliari per assessore Tancredi. Eccolo uscire da Palazzo Marino – Il video - (Agenzia Vista) Milano, 17 luglio 2025 L'assessore all'urbanistica del comune di Milano Giancarlo Tancredi, per il quale sono stati chiesti i domiciliari per l'inchiesta Salva Milano, esce da Palazzo Marino a bordo di un motorino.

Inchiesta sull’Urbanistica a Milano, chiesti sei arresti: C’è anche l’assessore Giancarlo Tancredi - La Procura di Milano ha chiesto 6 arresti, tra cui quello di Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana del Comune, in uno dei filoni dell’inchiesta sulla gestione dell’urbanistica.

Inchiesta urbanistica, chiesto l’arresto dell’assessore Giancarlo Tancredi e dell’imprenditore Manfredi Catella - La Procura ha chiesto gli arresti domiciliari per l'assessore Giancarlo Tancredi e per Manfredi Catella, ceo del gruppo Coima, e il carcere per altri 4 indagati nell'inchiesta sulla gestione dell'urbanistica.

