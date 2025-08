L' Europa è in una condizione mai sperimentata dal ' 45

Il bilancio di morti ammazzati e feriti in Ucraina si avvicina a quello di Gaza: 31 solo a Kyiv la notte tra giovedì e venerdì, cinque bambini. E sedici bambini sui 169 feriti. Putin sta ragionevolmente interpretando così il penultimatum di 50 giorni annunciato da Trump, e aggiornato sui “dieci-dodici giorni”, poi all’8 agosto, poi chissĂ . Il tempo è tesoro per i bombardamenti russi. La sciocchezza di Zelensky, e di chi gli ha suggerito o imposto la misura contro le agenzie anticorruzione – ritirata pressochĂ© all’unanimitĂ dal parlamento che pressochĂ© all’unanimitĂ l’aveva votata in fretta e furia – e le voci sempre piĂą chiassose sulle manovre di fuori e di dentro per sostituire Zelensky, servono anche loro a prolungare le cose e a promettere a Putin una soddisfazione personale cui massimamente tiene. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

