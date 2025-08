L’etilometro senza soffio Specchia la prima azienda

È il primo etilometro al mondo in grado di rilevare la presenza di alcol nell’abitacolo dei veicoli aziendali in modo automatico e continuo. Ed è capace, inoltre ed eventualmente, di bloccarne la messa in moto. Efficace, innovativo e a tolleranza 0 (misura il livello di alcol all’interno di un mezzo, qualsiasi sia la concentrazione), Drive 1 è stato progettato dalla startup spezzina Safety Driving Solutions e, a pochi mesi dal suo lancio, è l’azienda Specchia – che nello spezzino, si occupa di pulizia urbana e di smaltimento di rifiuti – ad adottarlo sui suoi mezzi e ad aver sottoscritto, per questo, un accordo con le associazioni sindacali di Fip Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’etilometro senza soffio. Specchia la prima azienda

In questa notizia si parla di: etilometro - specchia - azienda - soffio

Specchia Srl adotta Drive1: il primo etilometro senza soffio per la sicurezza dei lavoratori; Specchia introduce il primo etilometro “senza soffio” per i mezzi aziendali: Drive 1 rivoluziona la sicurezza alla guida; Dietro al nuovo etilometro automatico c’è un’azienda spezzina: “Così si garantisce una guida sicura e senza rischi”.

L’etilometro senza soffio. Specchia la prima azienda - Accordo con i sindacati per l’utilizzo del dispositivo inventato da una startup "Non sarà utilizzato a fini disciplinari ma solo per scopi di prevenzione". Riporta lanazione.it

Specchia introduce il primo etilometro “senza soffio” per i mezzi aziendali: Drive 1 rivoluziona la sicurezza alla guida - Analizza la qualità dell'aria e rileva la presenza di alcol ... Come scrive msn.com