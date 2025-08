Roma, 2 agosto 2025 – Il tempo si misura in estati. Belly, protagonista della trilogia rosa per giovani adulti di Jenny Han, è certa che tutto ciò che di bello le è successo nella vita sia capitato tra giugno e agosto. Per qualcuno vale anche il contrario: tanto amore e tanto dolore, si disperava Bruno Martino, e che torni presto l’inverno per ritrovare la pace. Che cosa non ci fa questa stagione che brucia eternamente tra passione e dannazione, illusione di eternità e rimpianto. Brigitte Bardot non girava in bikini a pois a gennaio, Vacanze romane non si riferiva a quelle di Pasqua. Le storie estive sono gonfie come pesche, un cardine della cultura popolare alimentata un tempo dai paparazzi, oggi dai social e della tv. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’eterna estate calda dei tradimenti: dai rotocalchi ai social, i vip nel mirino