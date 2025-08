"L’udienza è tolta". Ma non siamo a “Forum“ bensì sulle calienti coste della Calabria dove si è appena chiuso “ Temptation Island “, il reality di Canale 5 targato Fascino Ptg (leggi Maria De Filippi ) che quest’anno dei “soliti“ tradimenti e lacrime ha offerto un’inedita narrazione in stile binge-watching, come per le migliori serie Netflix. E il feuilleton (televisivo) – chiamatelo pure romanzo d’appendice popolare – ha fatto l’exploit. Ogni sera un nuovo record d’ascolti fino a infrangere il muro dei 4,6 milioni di spettatori, con picchi di oltre il 50% di share, nell’ultima puntata: dopo tante edizioni, il miglior risultato di sempre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lessico da reality: ’vogliati bene’ e ‘invergognirsi’